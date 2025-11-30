Россияне жалуются на глохнущие на ходу автомобили EXEED

Китайские автомобили EXEED глохнут на ходу из-за заводского брака. На машины пожаловались несколько россиян, которые из-за дефекта оказались в опасной ситуации, сообщает Baza .

По словам владельцев, автомобили EXEED могут заглохнуть прямо во время движения. Причина кроется в дефекте системы старт-стоп. Она автоматически перезапускает двигатель для экономии топлива.

Как только машина делает резкое и самовольное торможение, система выдает сразу две ошибки. Также автолюбители заявляют, что EXEED может заглохнуть при обычном переключении передачи на заднюю.

Автоюрист Оксана Яковлева отметила, что часто жалобы приходят на модель EXEED VX 2023 и 2024 года выпуска. Кроме того, неполадки есть в премиальном внедорожнике EXEED TLX 2024 и 2025 года выпуска, который стоит 3,5 млн рублей.

В сервисах автовладельцам заявляют о заводском браке или неисправности аккумулятора﻿. Похожие проблемы заметили и владельцы Haval F7.

Ранее праворульные машины запретили ввозить в Россию. Они не получат свидетельство безопасности, так как у них или левая фара светит ярче правой (запрещено) или фары переоборудованы (запрещено).

