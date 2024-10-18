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Россияне при покупке авто больше всего денег потратили на Lada и Geely

За январь–сентябрь 2024 года россияне потратили 3,6 трлн руб. на покупку новых легковых автомобилей. Больше всего средств ушло на приобретение Lada и Geely, сообщает агентство « Автостат ».

В прошлом году на покупку легковушек россияне потратили 2,08 трлн руб. Это на 73% меньше, чем в 2024 году. Увеличение объема продаж машин напрямую связано с ростом финансовой емкости рынка.

Больше всего средств россияне потратили на Lada — 416 млрд руб., Geely — 415 млрд руб. Также жители РФ потратили 362 млрд руб. на покупку автомобиля Haval.

Четвертую строчку занял автомобиль Chery. На его покупку россияне потратили 349 млрд руб. Кроме указанных марок отметку в 200 млрд руб. преодолел Changan — 237 млрд руб.

На пять этих брендов приходится 49,4% всех потраченных россиянами денег на покупку машин.

Ранее эксперт объяснил высокую стоимость автомобилей Lada в России. На цену повлиял целый ряд издержек, которые несет бизнес.