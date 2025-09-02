Россиянам объяснили, почему покупать китайское авто нецелесообразно

Покупка новых китайских автомобилей стала экономически нецелесообразной для россиян из-за роста утилизационного сбора и цен в целом. Такое мнение выразил директор по маркетингу маркетплейса автозапчастей Emex Иларион Демчиков, сообщает «Автовзгляд» .

По словам эксперта, сейчас ко всему китайскому автосегменту в России относятся прохладно, несмотря на его доминирование в стране. Продажи застопорились, не помогают даже скидки и другие ухищрения автопродавцов.

По словам Демчикова, к этому привели рост утилизационного сбора до 670 тыс. рублей за базовые модели в сочетании со все еще высокой ключевой ставкой. При этом рынок сейчас перенасыщен, но покупатели откладывают приобретение машин до более удобного момента.

Эксперт добавил, что китайские модели зачастую выходят из строя раньше, чем был выплачен кредит на них. Также такие автомобили демонстрируют критическую потерю стоимости: до 30-40% за первый год эксплуатации. Все эти факторы делают покупку китайских автомобилей экономически нецелесообразной.

В мае этого года китайские авто в России стали лидерами по скидкам. Средний размер дисконта на машины из КНР превысил 700 тыс. рублей.