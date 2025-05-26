Китайские авто в России стали лидерами по скидкам

Средний размер дисконта на машины из КНР превысил 700 тысяч рублей

В апреле 2025 года китайские автопроизводители установили рекорд по размерам скидок на российском рынке, предлагая покупателям средний дисконт в 730 тысяч рублей или 21% от стоимости, пишет газета «Известия» .

Это почти вдвое больше, чем у российских марок, где средняя скидка составила 330 тысяч рублей (19%). Данные исследования «Авито Авто» показывают, что такая ценовая политика серьезно повлияла на структуру рынка.

Средняя цена автомобилей из Европы, Японии и Южной Кореи выросла до 6,85 млн рублей (+7% за месяц). Китайские и российские машины, напротив, подешевели на 2,7% и 1% соответственно. В топ-5 самых популярных марок вошли Lada, Chery, Haval, Jetour и Changan.

Особый интерес покупатели проявляют к автомобилям ценовой категории 2,5–3,5 млн рублей, где лидерами спроса стали Chery Tiggo 7 Pro Max и Haval F7. В сегменте до 2,5 млн рублей наиболее востребованными остаются Lada Vesta и Haval Jolion.

На фоне активного ценового демпинга китайских брендов АвтоВАЗ и Минпромторг обсуждают новые меры поддержки отечественного автопрома, включая механизм прямого субсидирования скидок. Это позволит российским производителям конкурировать с китайскими компаниями без участия банков с их высокими кредитными ставками.