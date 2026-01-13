Россия показала одно из самых сильных падений в рейтинге авторынков мира

Россия упала на две позиции вниз в глобальном рейтинге крупнейших авторынков. В 2025 году объем продаж новых легковых автомобилей в стране составил 1,33 млн единиц, что на 15,6% меньше, чем в 2024 году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале аналитик Сергей Целиков.

РФ переместилась с 11-го на 13-е место в данном рейтинге. Эксперт связал это со значительным сокращением реализации автомобилей в стране в минувшем году, тогда как глобальные лидеры демонстрировали рост продаж.

По словам Целикова, страна занимала более высокую позицию в 2024 году за счет 1,57 млн проданных автомобилей. В 2025 году она уступила Италии и Мексике.

Первое место в рейтинге крупнейших авторынков мира занял Китай с объемом продаж в 23,77 млн машин, второе — США (16,3 млн автомобилей). Также положительную динамику показали Япония, Индия, Германия, Бразилия и т. д.

Падение продаж, помимо России, продемонстрировали Франция (1,63 млн машин) и Италия (1,53 млн машин). При этом последняя страна, несмотря на сокращение реализации, смогла подняться в рейтинге на 11-е место.

Ранее стало известно, что Mercedes получил право на производство и продажу автомобилей и запчастей в РФ. Немецкий автопроизводитель зарегистрировал товарный знак в России.

