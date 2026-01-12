Mercedes получил право на производство и продажу автомобилей и запчастей в РФ

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz Group AG, объявивший об уходе с российского рынка в 2022 году, зарегистрировал в России новый товарный знак. Как выяснило РИА Новости , соответствующее положительное решение было принято Роспатентом в сентябре на основании поданной заявки.

Согласно данным из электронной базы ведомства, регистрация предоставляет компании правовые основания для возобновления на территории России деятельности, связанной с производством и продажей автомобилей, а также различных автозапчастей.

Это решение фиксирует юридическую возможность для потенциального возвращения бренда на российский рынок, однако не означает автоматического возобновления продаж или открытия производственных мощностей. Официальных комментариев от представителей концерна по этому поводу пока не поступало.

Ранее японская автомобильная корпорация Toyota подала заявку в Роспатент на регистрацию в России еще одного товарного знака.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.