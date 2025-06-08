Росавиация отменила ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский
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В первой половине дня 8 июня Росавиация приостанавливала работу двух аэропортов в Московском регионе. Воздушные гавани Домодедово и Жуковский не принимали и не отправляли самолеты, но теперь их работа возобновилась, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — сообщил официальный представитель Росавиации.
В настоящее время обе воздушные гавани отправляют самолеты по маршрутам, а также принимают суда для посадки.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать российскую столицу с помощью беспилотников. Об этом сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.