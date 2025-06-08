сегодня в 14:23

Росавиация отменила ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский

В первой половине дня 8 июня Росавиация приостанавливала работу двух аэропортов в Московском регионе. Воздушные гавани Домодедово и Жуковский не принимали и не отправляли самолеты, но теперь их работа возобновилась, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко .

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — сообщил официальный представитель Росавиации.

В настоящее время обе воздушные гавани отправляют самолеты по маршрутам, а также принимают суда для посадки.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать российскую столицу с помощью беспилотников. Об этом сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.