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Над Москвой сбили еще один украинский беспилотник

Представители киевского режима утром 8 июня атакуют Москву с помощью беспилотников. Дежурными средствами ПВО сбили еще один вражеский объект, об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

В настоящее время оперативные службы работают на месте падения обломков ликвидированного вражеского дрона. Информации о пострадавших на момент публикации заметки не поступало.

Ранее Собянин сообщал, что 8 июня около 7:00 Вооруженные силы Украины пытались ударить по Москве двумя дронами. Эти беспилотники также успешно ликвидированы российскими военными.