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В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Мера была принята для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Ограничения начали действовать примерно с 13:00.

Между тем 8 июня работу некоторых аэропортов уже ограничивали. Это происходило на фоне атаки беспилотников.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ПВО за утром сбили несколько дронов, летевших на Москву.