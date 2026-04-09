РЭО: в Сибири протестировали электромусоровоз на реальных маршрутах

В Иркутске подошли к концу испытания электрической модели мусоровоза, выпущенной ПАО «КАМАЗ». На протяжении двух недель техника работала на обычных городских линиях бок о бок со стандартными машинами, в том числе эксплуатировалась в суровых сибирских погодных условиях, сообщила пресс-служба РЭО.

Запас хода электромусоровоза на одном заряде достигает 100 км. Машина оснащена функцией прессования отходов, благодаря чему может выполнять до двух циклов сбора и разгрузки без необходимости подзарядки. Кроме того, предусмотрены современные опции, повышающие удобство и безопасность: четырехточечная подвеска кабины и ассистент водителя, обеспечивающий полуавтономное управление в условиях города.

Главное достоинство новой модели — минимальный уровень шума. Благодаря электродвигателю вывоз мусора происходит почти бесшумно, что особенно актуально для дворов жилых домов в ранние утренние часы.

«Для нас это не просто тест-драйв очередной новинки, а начало масштабной трансформации. Мы проверили прототип в деле — на реальных маршрутах и в типичных иркутских дворах. Важно, что такая техника радикально меняет коммунальную службу в городе: мусоровоз работает практически бесшумно и не оставляет после себя выхлопных газов. По итогам двухнедельных испытаний мы получили данные, которые помогут заводу доработать модель под наши задачи. В ближайшие годы мы планируем довести долю электромусоровозов в крупнейших городах нашего региона до 60%. Мы строим современную, экологичную систему обращения с отходами, и переход на электрическую тягу — ключевая часть этой стратегии», — подчеркнул гендиректор ООО «РТ-НЭО Иркутск» Сергей Сидоров.

В пресс-службе Российского экологического оператора отметили, что развитие электротранспорта в сфере обращения с отходами — это шаг к более экологичной и современной системе. Такие решения позволяют не только снижать выбросы, но и напрямую влияют на комфорт жителей: уменьшается шум во дворах, улучшается качество городской среды. Это важное направление развития отрасли.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная цель — создать в России комплексную систему работы с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в стране действует новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена задача сформировать экономику замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, захоронение не более 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот минимум 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.