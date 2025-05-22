Рейс в Стамбул не может вылететь из Внуково с 2 часов ночи

Во Внуково задержали рейс в Стамбул, который должен был вылететь в 2 часа ночи

На фоне периодических закрытий аэропортов Московского региона на прием и выпуск самолетов рейс Москва-Стамбул не может вылететь из Внуково уже больше 12 часов. Люди все это время ждут внутри аэрогавани, сообщает «Осторожно, новости».

Самолет должен был вылететь из Внуково в 2:40. Однако рейс TK422 в итоге задержали, а затем перенесли на 15:00.

По словам пассажиров, им не объяснили причины изменения расписания. Люди остались в аэропорту. Им раздали воду, а некоторые пассажиры получили талоны на еду.

Связаться представителями авиакомпании тяжело: для этого нужно выйти из зала вылета и забрать багаж. Однако даже они не могут объяснить людям причину задержки.

Отмечается, что почти все пассажиры использовали данный рейс как стыковочный. Из-за отложенного вылета они опаздывают на пересадку.

Столичные аэропорты периодически закрывают на прием и выпуск самолетов из-за атаки беспилотников. Из-за этого отменили и задержали 160 рейсов.

Ранее в Росавиации сообщили, что обстановка в аэропортах Московского региона стабильная, массовых скоплений людей нет.