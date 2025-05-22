Росавиация: обстановка в аэропортах Московского региона спокойная

На фоне периодически возникающих временных ограничений на прием и выпуск самолетов обстановка в аэропортах Московского региона остается стабильной. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

По данным на 7 часов утра, во время действия ограничений 21–22 мая на запасные аэродромы ушли 82 самолета. Почти все из них уже приземлились в аэропортах первоначального назначения.

Расписание многих рейсов скорректировано. Несмотря на это, обстановка в аэровокзалах столичного региона спокойная. Кореняко назвал новости о массовых скоплениях пассажиров фейком.

Обстановку в аэропортах контролируют Минтранс и Росавиация. Все ограничения, которые вводятся на прием и выпуск самолетов, необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

Среднее время ожидания консультации в колл-центрах авиакомпаний — до 4 минут. В Росавиации также напомнили, что в условиях задержки рейсов должны соблюдаться федеральные авиационные правила, которые в том числе касаются предоставления напитков, еды и размещения в отелях. Все спорные моменты должны решаться в пользу пассажиров.

Ранее стало известно, что 160 рейсов отменили и задержали в аэропортах Московского региона на фоне атак украинских беспилотников.