Рейс Москва — Дубай переносили 4 раза и в итоге назначили на другой день

Пассажиры должны были вылететь из Москвы в Дубай утром в среду, но их рейс перенесли 4 раза. Позднее им заявили, что лететь придется 27 ноября, сообщает «Осторожно, новости» .

Рейс UT-715 авиакомпании Utair был запланирован на 8:40. Пассажиры ждали вылет во Внукове. Однако уже после того, как туристов запустили в самолет, сработала сигнализация.

Пассажиров попросили покинуть борт, заявив, что его должны осмотреть инженеры. Они вернулись в аэропорт. Сначала людям сказали, что рейс перенесли на 12:00, но спустя 10 минут его снова отложили — на этот раз еще на 2 часа.

Однако вылететь пассажиры так и не смогли. За 20 минут до назначенного времени рейс перенесли на 16:00. Позднее пассажирам сказали, что в среду вылететь уже не получится. Рейс перенесли на следующий день.

Ранее россияне 5 часов не могли вылететь в Хургаду из Шереметьева. Рейс откладывали несколько раз.

