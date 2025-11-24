сегодня в 08:42

Россияне уже 5 часов не могут улететь в Хургаду из Шереметьева

Пассажиры рейса SU5553 в аэропорту Шереметьево на протяжении пяти часов не могут улететь в египетскую Хургаду. Об этом сообщает « Осторожно, Москва ».

Изначально самолет должен был вылететь в 03:05. Однако рейс перенесли на четыре часа — на 07:05.

Пассажиры рассказали, что по состоянию на 07:58 рейс не вылетел. Людям пришлось сидеть в самолете.

На борту находится большое количество маленьких детей. Ощущается неприятный аромат выхлопа. Некоторые юные туристы кашляют, отметили очевидцы.

По словам пассажиров, их не покормили. Напитки и горячую еду не предлагали.

На опубликованной записи показано, как пассажиры сидят в самолете. Свет приглушен.

