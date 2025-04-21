Расписание ряда пригородных поездов Большого кольца МЖД изменится с 21 апреля в связи с проведением ремонтно-путевых работ на участке Сандарово — Детково в городском округе Чехов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Работы будут проводиться с 5:00 28 апреля до 5:00 29 апреля, а также в те же часы 30 апреля — 1 мая, 5-6, 7-8, 12–13 мая. В этот период железнодорожники проведут полный цикл работ — демонтаж старой и укладку новой рельсошпальной решетки, очистку и подсыпку щебеночного балласта, выправку и сварку пути. Всего планируется отремонтировать 3,8 км пути. На период работ внесены корректировки в расписание: у некоторых поездов изменится время прибытия в конечный пункт, 6 электричек проследуют по укороченным маршрутам, еще три выведены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.