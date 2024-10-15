Работники казанских предприятий пожаловались на запрет ездить на ржавых авто

Сотрудники казанских предприятий заявили, что им запретили появляться в городе на «ржавых ведрах» во время проведения саммита БРИКС, сообщает 116.RU .

Начальство попросило работников заводов не заезжать в Казань на старых и ржавых автомобилях, которые могут испортить облик города. По словам сотрудников, такая просьба к ним поступила на прошлой неделе.

Кроме того, их попросили в целом пользоваться автомобилями по минимуму. Сотрудникам предложили добираться до работы на общественном транспорте либо оставлять авто подальше, во дворах.

По словам сотрудников, «рекомендации» были выданы работникам предприятий, функционирующих недалеко от центра города, и даже тех заводов, которые расположены на выезде — в Столбищах.

Власти Казани сообщили изданию «Подъем», что подобного запрета разъезжать на «ржавых ведрах» во время саммита БРИКС не было.

Саммит пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Ранее стало известно, что его планирует посетить генсек ООН Гутерриш.