Генсек ООН Гутерриш планирует посетить саммит БРИКС в Казани

сегодня в 13:37

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш хочет посетить саммит БРИКС в Казани. Об этом он заявил главе МИД РФ Сергею Лаврову, сообщает ТАСС .

О планах генсека ООН рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, о своих намерениях посетить саммит БРИКС Гуттериш сообщил во время встречи с Лавровым.

Диалог генсека ООН и главы МИД РФ состоялся на полях Генассамблеи ООН.

Саммит БРИКС пройдет в Казани 22–24 октября. В нем примут участие свыше 30 государств.

Ранее стало известно, что в саммите БРИКС собираются поучаствовать афганские власти. Талибы* уже отправили заявку.

* Организация признана в России террористической и запрещена.