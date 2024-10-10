Генсек ООН Гутерриш планирует посетить саммит БРИКС в Казани
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш хочет посетить саммит БРИКС в Казани. Об этом он заявил главе МИД РФ Сергею Лаврову, сообщает ТАСС.
О планах генсека ООН рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, о своих намерениях посетить саммит БРИКС Гуттериш сообщил во время встречи с Лавровым.
Диалог генсека ООН и главы МИД РФ состоялся на полях Генассамблеи ООН.
Саммит БРИКС пройдет в Казани 22–24 октября. В нем примут участие свыше 30 государств.
Ранее стало известно, что в саммите БРИКС собираются поучаствовать афганские власти. Талибы* уже отправили заявку.
* Организация признана в России террористической и запрещена.