Прокуратура следит за ситуацией с задержкой самолетов в Московском регионе

Московская межрегиональная транспортная прокуратура инициировала надзорные мероприятия по факту ситуации, сложившейся в аэропортах Московского региона. В них вводили ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники прокуратуры занимаются мониторингом ситуации. Главная цель — обеспечить соблюдение всех прав пассажиров.

Ранее стало известно, что в аэропорту Шереметьево сотни людей выстроились в очереди, чтобы поменять билеты на рейсы. В «чистой» зоне аэрогавани пассажирам предоставляют еду и воду.

В среду ночью в Шереметьеве вводили временные ограничения на прием и выпуск рейсов. Аналогичные ограничения также действовали во Внукове, Домодедове и Жуковском.