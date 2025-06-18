Профилактическое мероприятие «Автобус» стартовало в Серебряных Прудах

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С 16 по 22 июня на территории муниципального округа Серебряные Пруды пройдет профилактическое мероприятие «Автобус». Цель данного мероприятия — снижение уровня аварийности на пассажирском транспорте и усиление контроля за соблюдением законодательства при осуществлении перевозок. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе мероприятия особое внимание будет уделено следующим аспектам:

Соблюдение режима труда и отдыха водителями, что является ключевым фактором для обеспечения безопасности на дорогах.

Техническая исправность автобусов, чтобы каждый транспорт, перевозящий пассажиров, соответствовал всем необходимым стандартам и требованиям.

Профилактика нарушений правил дорожного движения при перевозке пассажиров, что поможет предотвратить возможные ДТП и обеспечить безопасность всех участников дорожного движения.

Госавтоинспекция Серебряных Прудов призывает юридические лица и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки, обратить внимание на соблюдение всех норм и требований. Безопасность на дороге — это общая задача, и каждый может внести свой вклад.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.