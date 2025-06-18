Профилактическое мероприятие «Автобус» стартовало в Серебряных Прудах
Фото - © Госавтоинспекция мо Серебряные Пруды
С 16 по 22 июня на территории муниципального округа Серебряные Пруды пройдет профилактическое мероприятие «Автобус». Цель данного мероприятия — снижение уровня аварийности на пассажирском транспорте и усиление контроля за соблюдением законодательства при осуществлении перевозок. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В ходе мероприятия особое внимание будет уделено следующим аспектам:
- Соблюдение режима труда и отдыха водителями, что является ключевым фактором для обеспечения безопасности на дорогах.
- Техническая исправность автобусов, чтобы каждый транспорт, перевозящий пассажиров, соответствовал всем необходимым стандартам и требованиям.
Профилактика нарушений правил дорожного движения при перевозке пассажиров, что поможет предотвратить возможные ДТП и обеспечить безопасность всех участников дорожного движения.
Госавтоинспекция Серебряных Прудов призывает юридические лица и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки, обратить внимание на соблюдение всех норм и требований. Безопасность на дороге — это общая задача, и каждый может внести свой вклад.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.