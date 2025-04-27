Предсерийный российский электромобиль «Атом» впервые проехал по Москве

Предсерийный прототип электромобиля «Атом» впервые проехал по улицам российской столицы вне тестовых испытаний. Запуск серийного производства отечественной «электрички» планируется на заводе «Москвич» в середине текущего года, сообщает РИА Новости .

Так, электромобиль, разработанный АО «Кама» в 2021 году, можно было заметить на Павелецкой набережной, ТТК, Ленинском и Комсомольском проспектам, проспекте Мира, а затем у музея «Атом» на ВДНХ.

Как отметили в компании, в 2025 году откроется сервисный центр для предсерийных электромобилей. Здесь будут отрабатывать технологии обслуживания, включая многократную разборку и сборку. Это поможет подготовить специалистов для начала продаж.

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