Потерявший управление танкер Eventin отбуксировали к порту в Балтийском море

Представитель морской аварийно-спасательной службы ФРГ заявил, что потерявший управление нефтяной танкер Eventin отбуксировали к порту Засница на острове Рюген в Балтийском море, сообщает ТАСС .

Теперь танкер, перевозивший около 99 тыс. тонн нефти, будет стоять на рейде в порту примерно в 5 км от берега, пока не будет принято решение о дальнейших действиях.

Танкер под флагом Панамы потерял управление и дрейфовал в Балтийском море. Длина танкера — 274 м. Он шел из российского порта Усть-Луга в Порт-Саид (Египет). Экипаж находился на борту.

Неуправляемому танкеру помогло немецкое судно Bremen Fighter. По данным командования Германии по чрезвычайным ситуациям на море, ситуация находится под контролем, угрозы утечки топлива нет.