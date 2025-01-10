Дрейфовавший в Балтийском море танкер взяли на буксир

сегодня в 23:33

Немецкое судно Bremen Fighter помогло неуправляемому танкеру Eventin в Балтийском море, взяв его на буксир, сообщает РИА Новости.

По данным командования Германии по чрезвычайным ситуациям на море, ситуация находится под контролем, угрозы утечки топлива нет.

Спасательные службы разрабатывают план транспортировки судна, указано в публикации.

Танкер шел из российского порта Усть-Луга в Порт-Саид (Египет) с около 99 тыс. тонн нефти на борту.