Порядка 140 водителей проходят переподготовку на категорию D в Подмосковье

АО «Мострансавто» предоставляет возможность переподготовки водителей на категорию D на базе филиала МАП № 11 г. Балашиха. В настоящее время там обучаются 85 человек и 53 готовятся к выпускным экзаменам, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Обучение по программе бесплатной профессиональной переподготовки организовано «Мострансавто» в ноябре 2023 года. Двухмесячная программа включает заочные и очные практические занятия и экзамены. Участвовать в программе могут мужчины и женщины, которым исполнился 21 год, со средним образованием и правами категории В или С. Во время обучения выплачивается стипендия 19 242 рубля. После успешной сдачи экзаменов водитель обязан отработать в течение 1 года в «Мострансавто».

Все желающие могут пройти обучение, записавшись по номеру +7 (903) 161-92-91 или направив заявку на почту: rabota@mtamo.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.