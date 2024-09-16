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Пользователю кикшеринга «МТС Юрент» выписали штраф в 100 тыс руб за езду вдвоем

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» впервые оштрафовал пользователя на 100 тыс. рублей за езду на электросамокате вдвоем, сообщает ТАСС .

Один из консультантов безопасности сервиса отправил в «МТС Юрент» обращение. После этого была проведена проверка, по результатам которой установили аккаунт пользователя, нарушившего правила.

Ему выписали штраф в размере 100 тыс. за езду на самокате вдвоем. Средства списали с банковской карты пользователя, которая была привязана к его аккаунту.

«МТС Юрент» поддержал инициативу департамента транспорта Москвы, который предложил операторам сервисов кикшеринга повысить штрафы за езду вдвоем и передачу управления электросамокатом детям до 100 тыс. рублей. Предложение реализуется операторами с 1 сентября.

Положение о штрафах закреплено в договорах оферты, которые пользователи принимают при регистрации в приложении.

Ранее штраф в 100 тыс. рублей впервые выписали пользователю кикшеринга «Яндекса». Он дал покататься на самокате детям.