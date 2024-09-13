Пользователю электросамоката «Яндекса» впервые выписали штраф в 100 тыс руб

Впервые пользователь кикшеринга «Яндекса» получил повышенный штраф в размере 100 тысяч рублей за то, что дал детям покататься на самокате, сообщает Baza .

Бдительный очевидец сфотографировал троих подростков на самокате и сообщил о нарушении в службу поддержки. Его попросили уточнить дату и время, что гражданин и сделал. Через некоторое время ему ответили, что применили к пользователю повышенный штраф — 100 тысяч рублей.

На прошлой неделе стало известно, что компания значительно увеличила штрафы за поездки несовершеннолетних на самокатах. Согласно правилам, санкции применяются к пользователю, чей аккаунт использовали для поездки.

Информацию о нарушителях получают с помощью очевидцев и выявляют, просматривая городские камеры. Работают и специальные сотрудники — «штраферы». Они следят за соблюдением правил дорожного движения в крупных городах.

Ранее жительницу Санкт-Петербурга оштрафовали за пересечение пешеходного перехода на электросамокате с двумя детьми. Представители кикшеринговой компании Whoosh обнаружили нарушение, установив адрес и время поездки.