Полежим на дорожку: застрявшим в Шереметьеве пассажирам начали раздавать матрасы

В аэропорту Московского региона Шереметьево начали предоставлять матрасы людям, чьи рейсы задержали. Сначала их получают семьи с детьми, сообщает Baza .

На опубликованном видео запечатлено, как целые семьи спят на полу в аэрогавани на матрасах. Люди ложатся там, где есть свободное место.

19 и 20 июля в аэропорту Шереметьево и других воздушных гаванях Московского региона вводили временные запреты на прием и отправку самолетов. Тогда отменили более 300 рейсов.

Ранее пресс-служба Шереметьева сообщила, что ограничения на прием и отправку рейсов вводятся из-за угрозы атаки украинских БПЛА. Такие меры принимают для безопасности пассажиров.

При этом многие Telegram-каналы намеренно искажают ситуацию, выкладывая «пугающие» ракурсы съемки. Чтобы доказать манипуляции, пресс-служба аэропорта показала сравнительные фото. В одной и той же зоне терминала, но с разных ракурсов, обстановка воспринимается по-разному — от спокойной до «апокалиптических» очередей.