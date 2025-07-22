В аэропорту «Шереметьево» опровергли сообщения о скоплениях пассажиров

Аэропорт «Шереметьево» заявил , что некоторые телеграм-каналы умышленно искажают ситуацию, используя «пугающие» ракурсы съемки и даже подменяя фотографии других аэропортов.

В официальном сообщении подчеркивается, что ограничения введены Росавиацией из-за угрозы украинских дронов и направлены на безопасность пассажиров.

Для доказательства манипуляций администрация опубликовала сравнительные фото: одни и те же зоны терминала в разных ракурсах выглядят совершенно по-разному — от спокойной обстановки до «апокалиптических» очередей.

Тем временем Росавиация сообщает о предпринимаемых мерах поддержки: за выходные 14 тысяч пассажиров разместили в отелях, выдали 77 тысяч ваучеров на напитки и 48 тысяч — на питание.

Ведомство совместно с Минтрансом работает над стабилизацией расписания, но призывает к пониманию — безопасность остается главным приоритетом в текущих условиях, указано в сообщении.