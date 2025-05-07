Полеты из России в Индию продлятся на 1-2 часа дольше

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» скорректировал трассы рейсов из Москвы в пять популярных направлений — Индию, Таиланд, Шри-Ланку, Мальдивы и Сейшелы из-за конфликта Индии и Пакистана, сообщила пресс-служба компании.

Это связано с экстренным закрытием воздушного пространства Пакистаном на 48 часов, введённым на фоне обострения конфликта с Индией.

Новые маршруты проложены в обход пакистанской воздушной зоны. При этом, время в пути увеличится на 60-120 минут в зависимости от направления. Наиболее значительные отклонения ожидаются у рейсов в Дели и Коломбо

Пассажирам рекомендуют уточнять актуальное расписание перед вылетом. В «Аэрофлоте» подчеркивают, что все изменения согласованы с авиационными властями и не повлияют на безопасность полётов.

Ранее Исламабад заявил о ограничении полетов в ответ на индийские авиаудары по территории Пакистана. Ранее аналогичные ограничения уже вызывали масштабные сбои в международных авиаперевозках в 2019 году.