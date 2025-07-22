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Поезда поехали по «голубой» ветке от «Багратионовской» до «Филевского парка»

После обильного дождя, который обрушился на Москву 22 июля, специалисты продолжают восстанавливать движение на Филевской линии метрополитена. На данный момент поезда поехали на участке «Багратионовская» — «Филевский парк», сообщили в пресс-службе столичного Дептранса .

При этом по-прежнему нет движения составов между «Филевским парком» и «Пионерской».

Ранее из-за дождя движение останавливали на участке Филевской линии между станциями «Кунцевская» и «Пионерская». Пути на «Багратионовской» полностью скрыла вода, сейчас ее пытаются откачать.

Компенсационный маршрут запустили по закрытому участку «голубой» линии метро.