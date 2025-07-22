Компенсационный маршрут запустили по закрытому участку «голубой» линии Мосметро

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По закрытому участку Филевской линии метро Москвы совершает поездки компенсационный автобусный маршрут. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Компенсационный маршрут ходит от станции «Багратионовская» до «Кунцевской» с остановками у станций «Пионерская» и «Филевский парк».

Пассажиров попросили также пользоваться Арбатско-Покровской линией метро, МЦД и иными маршрутами наземного транспорта.

Ранее москвичей предупредили, что из-за сильного ливня движение поездов встало между «Багратионовской» и «Пионерской». Его восстановят, когда безопасности пассажиров ничего не будет угрожать.