Поезда незначительно задерживаются на МЦД-3

сегодня в 09:30

На МЦД-3 наблюдаются задержки поездов в обоих направлениях. Об этом сообщает Telegram-канал « МЦД-3 | Раменское — Зеленоград ».

Задержки незначительные.

Информация об отставании поездов от графика также показывается в приложении «Яндекс.Электрички».

МЦД-3 — Ленинградско-Казанский диаметр, или Третий диаметр. Он связывает Зеленоградский административный округ Москвы и Раменское в Московской области. Маршрут идет через российскую столицу и Подмосковье.