Поезда незначительно задерживаются на МЦД-3
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На МЦД-3 наблюдаются задержки поездов в обоих направлениях. Об этом сообщает Telegram-канал «МЦД-3 | Раменское — Зеленоград».
Задержки незначительные.
Информация об отставании поездов от графика также показывается в приложении «Яндекс.Электрички».
МЦД-3 — Ленинградско-Казанский диаметр, или Третий диаметр. Он связывает Зеленоградский административный округ Москвы и Раменское в Московской области. Маршрут идет через российскую столицу и Подмосковье.