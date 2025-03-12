Поезда на «фиолетовой» линии Мосметро вновь едут по графику после сбоя

На Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки поезда вновь курсируют согласно графику после произошедшего сбоя, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы .

Сбой на ветке случился из-за человека на пути. Сначала специалисты восстановили движение составов, затем сделали все, чтобы ввести его в график.

В настоящее время поезда ездят как обычно.

Ранее в среду пришлось на время перекрыть движение составов от «Таганской» до «Баррикадной» из-за инцидента с пассажиром.