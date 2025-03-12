Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро восстановили после сбоя

Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро восстановили. Его вводят в график, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

На центральном участке Таганско-Краснопресненской линии метро ранее на путях оказался пассажир.

Движение перекрыли от «Таганской» до «Баррикадной» станций метро. В обратном направлении поезда ехали с увеличенными интервалами.

Теперь движение восстановили и вводят обратно в график.