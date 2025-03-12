Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро восстановили после сбоя
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Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро восстановили. Его вводят в график, сообщает пресс-служба московского Дептранса.
На центральном участке Таганско-Краснопресненской линии метро ранее на путях оказался пассажир.
Движение перекрыли от «Таганской» до «Баррикадной» станций метро. В обратном направлении поезда ехали с увеличенными интервалами.
Теперь движение восстановили и вводят обратно в график.