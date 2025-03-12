Движение поездов прервалось на Таганско-Краснопресненской линии метро

Движение поездов на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии метро прервалось. Составы не курсируют от «Таганской» до «Баррикадной», сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Причиной прерванного движения стал человек на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

ТКЛ, «фиолетовая» ветка — это седьмая линия Московского метрополитена. Она соединяет центр столицы с северо-западными и юго-восточными районами.

Ранее сообщалось, что на Калужско-Рижской линии метро по выходным дням будут закрывать участок между станциями «Новые Черемушки» и «Октябрьская» для строительства нового перехода на будущую станцию «Академическая» Троицкой линии.