Участок «оранжевой» ветки метро Москвы будут закрывать по выходным в марте

Участок Калужско-Рижской линии столичного метро по выходным дням будут закрывать участок между станциями «Новые Черемушки» и «Октябрьская» для строительства нового перехода на будущую станцию «Академическая» Троицкой линии, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Так, участок «оранжевой» ветки столичной подземки будет закрыт с 1 по 2 марта, с 15 по 16 марта и с 22 по 23 марта.

Для пассажиров будут запущены бесплатные автобусы «КМ», следующие вдоль закрытого участка. Также жители и гости города смогут воспользоваться БКЛ, «серой» веткой метро, МЦК и регулярными автобусными маршрутами.

Помимо этого, для пассажиров будет организован бесплатный повторный вход в метро на таких станциях, как «Октябрьская» (кольцевая и «оранжевая» ветки), «Новые Черемушки» и «Площадь Гагарина» МЦК.

Ранее стало известно, что власти Москвы в течение ближайших лет в Москве планируют построить и реконструировать семь городских вокзалов, а также Ленинградский ж/д вокзал.