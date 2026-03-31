По трассе М-12 начали ездить беспилотные грузовики

Минтранс РФ продолжает воплощать в жизнь стратегический проект «Беспилотные логистические коридоры». По трассе М-12 «Восток» официально запустили движение беспилотных грузовиков, в мероприятии на открытии по видеосвязи участвовал президент России Владимир Путин.

Лидер РФ подчеркнул, что география использования умного транспорта будет распространена и на иные крупные федеральные трассы.

«Таким образом, единый коридор беспилотных грузовых перевозок соединит Санкт-Петербург и Казань», — сказал Путин.

Президент поблагодарил специалистов, воплощающих такие проекты в жизнь, за ответственность, вклад в общее дело. Инициативы являются частью крупной планомерной работы по формированию единого транспортно-логистического каркаса государства. Они увеличивают безопасность, делают комфортным передвижение граждан и укрепляют связанность регионов. Задачи соответствуют планам по созданию новых международных транспортно-логистических магистралей.

В 2023 году воплощать в жизнь проект «Беспилотные логистические коридоры» начали с трех высокоавтоматизированных грузовиков. В 2025-м они начали ездить по ЦКАД. Число беспилотных грузовиков выросло до 95.

«Рассчитываем, что разрабатываемые бизнесом технологические решения и формируемая Правительством нормативно-правовая база позволят довести число беспилотных грузовиков на дорогах до 4 тысяч к 2030 году», — заявил зампред Правительства России Виталий Савельев.

О готовности М-12 к передвижению по ней высокоавтоматизированных транспортных средств

Фото - © Ассоциация "Цифровой транспорт и логистика"

В рамках программы министр транспорта России Андрей Никитин доложил Путину о том, что трасса М-12 готова к запуску движения беспилотных грузовиков. Таким образом, между Санкт-Петербургом и Казанью появился единый беспилотный коридор.

Никитин добавил, что на экспериментальный рейс из Санкт-Петербурга в Казань понадобилось только 24 часа, а не стандартные 58. Внедрение беспилотных грузовиков принесет экономический эффект.

Использование автоматизированного транспорта возможно, благодаря ЭПР

Фото - © Ассоциация "Цифровой транспорт и логистика"

Использование беспилотных грузовиков оказалось возможным, благодаря внедрению экспериментального правового режима (ЭПР). В ноябре прошлого года срок его действия продлили до 12 ноября 2028-го.

Автоматизированные грузовики проехали более 14,5 млн километров. Они не попали ни в одно ДТП.

Высокоавтоматизированные транспортные средства (ВАТС) в рамках проекта появились в 2023 году на трассе М-11 «Нева». Через год удалось добиться нового уровня автономности. Водители начали ездить на пассажирском сиденье.

Чем полезно развитие ВАТС

Фото - © Ассоциация "Цифровой транспорт и логистика"

Никитин объяснил, что развитие беспилотных грузоперевозок решает одновременно ряд важных задач. Так, увеличивается безопасность на дорогах. Еще уменьшается кадровый недостаток водителей. Доставка грузов ускоряется, а издержки уменьшаются.

Министр транспорта РФ заявил, что, согласно планам, в 2028 году число ВАТС на автодорогах России увеличится до одной тыс. единиц. В 2030-м вырастет до более четырех тыс.

Пока одна из ключевых задач — юридический аспект. В ближайшее время закон о высокоавтоматизированных транспортных средствах отправят в правительство.

Оснащение трассы М-12 для ВАТС

Фото - © Ассоциация "Цифровой транспорт и логистика"

Председатель правления Государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что еще в момент проектирования дорог формируются условия для езды по ним ВАТС. Трасса М-12 «Восток» имеет все необходимое для беспилотного транспорта.

Есть автоматизированная система управления дорожным движением. Она передает информацию грузовику о состоянии дороги, ДТП. Движение по «Беспилотному логистическому коридору» на всех трех трассах отслеживают не менее 1,7 тыс. камер, почти 1,5 тыс. детекторов транспорта, 1,9 тыс. электронных знаков и табло, добавил Петушенко.

В 2026 году предъявят требования безопасности к ВАТС

Фото - © Ассоциация "Цифровой транспорт и логистика"

В 2026 году могут не только принять закон о ВАТС, но и сформируют требования безопасности к беспилотным транспортным средствам, отрегулируют способы их тестов. Еще откроют испытательные лаборатории. В них будут проверять готовность ВАТС к отправке на дороги общего пользования, отрабатывать разные сценарии дорожных ситуаций.

Директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова рассказала, что пока беспилотные грузовики ездят только по трассам. Однако в будущем «выйдут» на все автомобильные дороги. Давыдова отметила, что нужно сформировать не только нормативно-правовую базу, но и условия регулярной сертификации ВАТС. Она даст возможность подтверждать, что транспорт безопасен.

В рамках ЭПР беспилотные грузовики не попали ни в одно ДТП. Беспилотник ездит, соблюдая ПДД. На основе, в том числе и этого создаются критерии безопасности к ВАТС, отметила Давыдова.

В 2025 году власти продлили срок действия ЭПР в соответствии с проектом «Беспилотные логистические коридоры» по использованию ВАТС до 12 ноября 2028-го. Его распространили еще на три российских субъекта. Суммарно в эксперименте участвуют 13 регионов — Ленинградская, Владимирская, Новгородская, Московская, Нижегородская, Тверская, Свердловская области, Пермский край, Республики Татарстан, Башкортостан, Чувашская, Москва и Санкт-Петербург.

В проекте Минтранса «Беспилотные логистические коридоры» принимают участие российские ритейлеры и перевозчики. Среди них: АО «Национальный перевозчик», ООО «Агро-Авто» (Х5), Wildberries, ПАО «Магнит», ООО «Автотех». Яндекс перевозит грузы с помощью ВАТС постоянно. На трассе применяют беспилотные грузовики от Яндекса, КАМАЗ и Navio («Автотех»).

О проекте

Фото - © Ассоциация "Цифровой транспорт и логистика"

Использование ВАТС в логистике России — масштабный проект в РФ. Создание беспилотной отрасли улучшит экономику государства и конкурентоспособность бизнеса. В проекте участвуют изготовители ВАТС, крупные перевозчики, операторы дорог и госорганы власти.

Параллельно разрабатывают нормативную базу. Она будет регулировать все критерии создания, сертификации и использования беспилотников. Когда закон о ВАТС примут в 2028 году, такому транспорту дадут возможность ездить по автодорогам. Логистические операторы и ритейлеры, участвующие в проекте, постоянно осуществляют коммерческие рейсы с помощью беспилотных грузовиков.

ВАТС ездят по федеральным трассам с июня 2023 года. Беспилотные автомобили запустили по дороге М-11 «Нева». В апреле 2025-го беспилотное движение расширили на Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД).

Доставка грузов с помощью ВАТС лучше стандартных перевозок. Она быстрее и более предсказуемая. Грузовики ездят безопасно. Благодаря этим факторам, увеличивается скорость товарооборота и уменьшаются логистические издержки.

Массовое использование ВАТС на дорогах России увеличит конкурентоспособность экономики РФ. Также это укрепит позиции России на мировых рынках. К 2035 году ВАТС могут занять собственную нишу и будут обеспечивать до 18,8% рынка грузоперевозок.

Количество флота беспилотных грузовиков для коммерческого использования будет увеличиваться. К концу 2028 года по дорогам будут ездить 992 таких ВАТС, к концу 2030 — 4,1 тыс., а в 2035-м — 57 тыс.

Через четыре года общая экономика для участников рынка РФ составит 4,2 млрд рублей в год. К 2035 году показатель увеличится до 108,6 млрд рублей в год. Эти деньги могут вложить в технологии, инфраструктуру и соцпрограммы.

Использование ВАТС окажет социально-экономические эффекты. Эффективность отрасли вырастет за счет отсутствия необходимости платить зарплату водителям и росту пробега. Беспилотные грузовики могут ездить круглосуточно. Еще уменьшатся расходы на ремонт и обслуживание ВАТС.

В транспортной сфере РФ есть недостаток рабочих. Внедрение беспилотных грузовиков окажет положительное влияние на кадровую ситуацию в сфере логистике. К 2035 году внедрение ВАТС дадут возможность возместить недостаток около 113 тыс. водителей.

Также развитие беспилотных транспортных средств предоставляет ветеранам спецоперации возможность переобучиться на специалистов по использованию БПЛА. Бывшие солдаты смогут воспользоваться боевым опытом в передовой технологической сфере. Также внесут вклад в развитие экономики.

