Петербургские «Подорожники» выпустят в эксклюзивном дизайне

Проездной «Подорожник» выпустят в эксклюзивном дизайне в честь Года семьи

С 8 июля в Санкт-Петербурге в продажу поступит лимитированная серия проездных карт «Подорожник». Обновленный дизайн посвящен Году семьи в России и приурочен ко Дню семьи, любви и верности, сообщает «Бриф24» со ссылкой на городской комитет по транспорту.

Оформление разработано в двух макетах, дизайнеры использовали официальный фирменный стиль Года семьи.

Купить новую карту можно будет во всех кассах Петербургского метрополитена и в точках продаж проездных билетов. Тираж «Подорожника» — 100 тысяч карт, по 50 000 штук на каждый макет.

За 5 лет жители Северной столицы сэкономили уже больше 5,5 млрд рублей, пользуясь Единой картой петербуржца при оплате проезда. За эти годы ее оформили 1,7 млн человек, то есть каждый третий горожанин старше 14 лет.