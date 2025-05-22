Первый кроссовер российской марки Tenet представят в июне 2025 года

В июне текущего года состоится презентация первого серийного кроссовера, выпущенного под новым отечественным брендом Tenet. В линейку войдут кроссоверы — от компактных моделей до полноприводных автомобилей D-класса, сообщает пресс-служба компании «Тенет Рус».

Бренд был разработан в рамках сотрудничества между «АГР Холдингом» и китайской компанией Defetoo. Сборку автомобилей Tenet наладят на заводе «АГР Холдинг» в Калуге, где до этого выпускали автомобили марки Volkswagen.

Согласно данным компании, Tenet — это слово-акроним, которое происходит от фразы «Take Every New Experience Together» («Вместе к новым свершениям»). Помимо этого, это слово-палиндром, читающееся одинаково в обе стороны, символизирует баланс между технологиями и человеческими ценностями.

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