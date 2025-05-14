«АвтоВАЗ» объявил о запуске новой модификации LADA Granta

Российский производитель «АвтоВАЗ» расширяет модельный ряд LADA Granta новой версией Active Cross. Это лифтбек с увеличенным клиренсом и защитным обвесом, который сочетает городской комфорт с улучшенной проходимостью, сообщается на сайте компании.

Новинка выделяется среди аналогов увеличенным до 198 мм дорожным просветом и оптимизированной геометрией кузова — укороченными свесами и гладким днищем без выступающих элементов.

В LADA Granta Active Cross предусмотрены 2 варианта силовых агрегатов: 90 и 106-сильные бензиновые двигатели объемом 1,6 л. Также там установлена 5-ступенчатая механическая коробка передач.

Стандартное оснащение включает 2 подушки безопасности, кондиционер, подогрев сидений и аудиосистему. Подробности о комплектациях, ценах и сроках начала продаж модели объявят позднее.