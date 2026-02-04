Пассажиры в Подмосковье на четверть чаще использовали терминалы ТППД в 2025 г

В 2025 году пассажиры «Центральной пригородной пассажирской компании» оформили почти 3 млн билетов через терминалы предварительного проездного документа, что на 25% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В 2025 году жители Подмосковья оформили около 3 млн билетов с помощью терминалов предварительного проездного документа (ТППД) на станциях Центральной пригородной пассажирской компании. Это на четверть превышает показатели аналогичного периода 2024 года.

Наибольший спрос на сервис пришелся на летние месяцы, особенно на июль, когда пассажиры воспользовались талонами более 365 тыс. раз. Всего за лето терминалами воспользовались свыше миллиона раз, что вдвое больше, чем в первом квартале.

Самым востребованным направлением для оформления билетов по талонам ТППД стало Белорусское — здесь было приобретено более 512 тыс. проездных документов. Далее следуют Рижское направление с 450 тыс. билетов и Павелецкое с 331 тыс.

В 2025 году в Московской области реализовали крупный проект по установке ТППД: на 231 остановочном пункте разместили 670 терминалов, впервые установив их и на Павелецком направлении. Сервис позволяет пассажирам, получившим талон на станциях без касс, оформить билет без сервисного сбора на станции прибытия или у кассира-контролера в поезде.

Росту популярности способствовало расширение сети терминалов и внедрение новых решений для повышения их эффективности. В 2025 году на оборудовании разместили 1764 стикера с QR-кодами для оперативного сообщения о неисправностях, из них 445 — на ТППД. Это позволило сократить время реагирования на обращения и проведения ремонтных работ в два раза.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.