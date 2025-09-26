Движение пассажирских поездов на главном ходу Московской железной дороги между Белоруссией и Россией выполняется штатно, сообщает пресс-служба МЖД.

В пятницу утром на 439 км перегона Рудня-Голынки большегруз выехал на ж/д переезд на запрещающий сигнал и совершил столкновение с грузовым поездом. В результате ЧП произошел сход вагонов, которые потом загорелись. Водитель фуры погиб.

При этом из-за ДТП было приостановлено движение поездов на участке Рудня и Голынки. Отменены утренние электрички № 6705/6706 Смоленск — Заольша и № 6707/6708 Заольша — Смоленск. Для пассажиров вечером на этом участке прорабатываются альтернативные маршруты, скорее всего, будут запущены компенсационные автобусы.

Еще приостановлено движение машин через переезд в деревне Рыжиково на федтрассе Р-120. Автомобилистов попросили выбирать пути объезда.

На месте ЧП работает пожарный поезд. В составе три цистерны со 180 тоннами воды и 5 тоннами пенообразователя. Распространение огня локализовано. Непострадавшие вагоны были отцеплены и направлены на соседнюю ж/д станцию. К месту также направлены четыре восстановительных поезда.

После тушения пожара железнодорожники будут работать над возобновлением движения поездов на участке. Всего из-за столкновения грузового поезда с фурой с рельсов сошли 18 вагонов, 16 опрокинулись и загорелись, из них 12 цистерн с бензином и четыре вагона с пиломатериалами.

Пострадавшим машинисту и помощнику машиниста медпомощь оказана на месте, от госпитализации они отказались.

