Пассажирам пришлось ждать поездов на «оранжевой» ветке метро Москвы почти час

Пассажиры метро рассказали, что ждали поезда на станции на юге Калужско-Рижской линии около часа, сообщает «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия».

Одна из пассажирок отметила, что люди все еще стоят на станции «Академическая». В 09:05 поезд находился в тоннеле на Ленинском проспекте, а затем пассажиров выгнали из двух поездов.

«В 09:50, на „Академическую“ пригнали пустой поезд, но он тоже стоит», — рассказала девушка.

Ранее сбой произошел на Калужско-Рижской линии из-за проверки инфраструктуры метрополитена. Не было движения поездов от станции «Октябрьская» до станции «Беляево». Сейчас его восстановили.