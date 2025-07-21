Движение поездов прервалось на участке «оранжевой» линии метро Москвы

От станции «Октябрьская» до станции «Беляево» Калужско-Рижской линии Московского метрополитена временно нет движения поездов, сообщает пресс-служба Дептранса города.

В обратном направлении составы едут с увеличенными интервалами.

Ранее поезда задерживались на южном участке Калужско-Рижской ветки из-за проверки инфраструктуры.

Кроме того, москвичей предупредили, что могут быть задержки наземного пассажирского транспорта из-за ливня. Некоторые маршруты могут быть изменены.