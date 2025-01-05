Отменены временные ограничения полетов в аэропортах Казани и Нижнекамска

В воздушных гаванях Казани и Нижнекамска (Бегишево) с 10:32 по московскому времени сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Временные ограничения в аэропортах действовали для обеспечения безопасности полетов лайнеров.

В период ограничений на запасных аэродромах сели пять самолетов, которые летели в Казань, а также один самолет, следовавший в Нижнекамск.

Ранее были введены ограничения на полеты в аэропортах Казани, Нижнекамска, Ижевска и Перми. Причины принятия решений не сообщались.