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Временные ограничения на полеты ввели в аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми

Аэропорты Нижнекамска, Ижевска и Перми временно не принимают и не отправляет авиарейсы в целях безопасности полетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — написал Кореняко в своем Telegram-канале.

Представитель Росавиации добавил, что пилоты, авиадиспетчеры и службы аэропортов предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Утром в воскресенье временные ограничения на работу ввели в аэропорту Казани. Мера необходима для обеспечения безопасности гражданских воздушных судов.