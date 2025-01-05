Временные ограничения полетов введены в аэропорту Казани

сегодня в 08:40

Для обеспечения безопасности гражданских воздушных судов утром во воскресенье введены временные ограничения на работу аэропорта Казани, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Аэропорт временно не принимает и не отправляет самолеты.

Экипажи лайнеров, авиадиспетчеры и службы воздушной гавани Казани принимают все меры, чтобы обеспечить безопасность полетов. Данная работа является главным приоритетом.

Ранее аэропорт Казани также приостанавливал работу 2 января. Это было сделано для обеспечения безопасности полетов.