Временные ограничения полетов введены в аэропорту Казани
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Для обеспечения безопасности гражданских воздушных судов утром во воскресенье введены временные ограничения на работу аэропорта Казани, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Аэропорт временно не принимает и не отправляет самолеты.
Экипажи лайнеров, авиадиспетчеры и службы воздушной гавани Казани принимают все меры, чтобы обеспечить безопасность полетов. Данная работа является главным приоритетом.
Ранее аэропорт Казани также приостанавливал работу 2 января. Это было сделано для обеспечения безопасности полетов.