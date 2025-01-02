Аэропорт Казани приостановил работу

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет авиарейсы

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет авиарейсы из-за обеспечения безопасности, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов 2 января с 00:00 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Казань», — сказано в сообщении.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

Ранее ограничения на работу аэропортов были введены в четырех городах России. Аэропорт Калуги уже работает в обычном режиме.