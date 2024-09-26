Около 220 проектов по организации движения во дворах реализовано в Подмосковье

Двор — это жилая территория, в которой автомобилисты должны соблюдать знаки дорожного движения и разметку, а также ответственно выбирать место для парковки, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

С целью обеспечения беспрепятственного доступа мусоровоза и снижения риска срыва вывоза отходов в городских округа Подмосковья реализуются проекты по организации дорожного движения на дворовых территориях. Так, устанавливаются знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

«С начала года в Московской области разработано и реализовано 218 проектов по организации дорожного движения на дворовых территориях в 19 муниципалитетах. Мы проанализировали ситуацию в регионе и сейчас разрабатываем наиболее оптимальный алгоритм работы управляющих компаний по распарковке контейнерных площадок, в рамках которого инспекторы территориальных отделов Министерства будут выписывать протоколы и эвакуировать транспортные средства всего за 30 минут», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Наибольшее количество ПОДД внедрено в следующих городских округах: Химки — 49; Мытищи и Красногорск — 27;

Штраф за неправильную парковку составит 1 500 рублей для всех категорий нарушителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.