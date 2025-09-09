Около 21 тыс онлайн-заявок на регистрацию спецтехники поступило в Подмосковье

Жители и бизнес Подмосковья может онлайн подать заявление на регистрацию самоходных машин и других видов техники. Услуга доступна на региональном портале, с начала 2025 года ею воспользовались порядка 21 тысячи раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Государственной регистрации подлежат тракторы, самоходные дорожно-строительные, коммунальные и с/х машины, внедорожные и наземные безрельсовые механические средства (с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 куб. сантиметров или мощностью электродвигателя более 4 киловатт), а также прицепы с паспортом самоходной машины.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Развитие бизнеса» — «Организация деятельности». Воспользоваться ею могут физические или юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые являются собственниками самоходных машин и другой спецтехники. Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и оплатить госпошлину. Размер госпошлины зависит от основания для обращения. В заявлении необходимо прикрепить паспорт спецтехники и подтверждение права собственности на нее.

В рамках услуги можно также подать заявление на снятие техники с учета, внесение изменений в регистрационные данные, выдачу справки о регистрации, а также получение знака «Транзит».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.