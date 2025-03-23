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Ограничения сняли в аэропортах Волгограда и Саратова

В воздушных гаванях Волгограда и Саратова в 06:30 в воскресенье были сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Ранее Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропортах этих двух городов из-за соображений безопасности.

В период действия данных ограничений на запасной аэродром отправили один самолет, летевший в Волгоград. Экипажи лайнеров, авиадиспетчеры и службы воздушных гаваней приняли все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ночью украинские дроны атаковали сразу три региона на юге РФ. В Волгоградской и Астраханской областях обошлось без пострадавших. В Ростовской области при ударе БПЛА по автомобилю погиб мужчина.